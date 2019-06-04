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النادي الصفاقسي يطالب بالترفيع في عدد تذاكر لقاء الكاس

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:15 م
النادي الصفاقسي يطالب بالترفيع في عدد تذاكر لقاء الكاس
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محمد وليد الجموسي
 
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في بلاغ اصدره النادي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عبرت الهيئة المديرة للفريق عن استياءها من انتشار السوق السوداء خلال عملية ترويج التذاكر الخاصة بمباراة الكاس ضد الترجي الخميس القادم بملعب الطيب المهيري .
الهيئة المديرة حملت المسؤولية بالاساس الى المكاف بالعملية من العاصمة والذي لم يلتزم بترويج التذاكر على 3 ايام كما هو متفق عليه بل قام بطرح التذاكر دفعة واحدة كما انه لم يلتزم ببيع تذكرتين فقط للمحب الواحد الشيء الذي ساهم في نفاذ التذاكر بسرعة قياسية وحال دون تمكين عدد مهم من احباء النادي من اقتناء تذاكرهم.
البلاغ الصادر عن النادي اكد مواصلة الهيئة جهودها من اجل الترفيع في عدد التذاكر خصوصا وانه سبق للسلط الامنية حسن تامين عديد المقابلات بين الفريقين بطاقة استيعاب اكبر للملعب.
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