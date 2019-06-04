رأس المال السوقي يصعد 0.01% خلال جلستين قبل عيد الفطر
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:14 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
وربح رأس المال السوقي خلال جلستين من الأسبوع الجاري قبل عطلة عيد الفطر ،نحو 100 مليون جنيه ليغلق عند 745.1 مليار جنيه بنسبة صعود 0.01% .
تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، حيث ارتفع مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 0.12%عند مستوي 14920.1 نقطة, خلال ، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 0.01% مغلقاً عند مستوي 597.3 نقطة, ونزل مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 0.03% مغلقا عند مستوي 1521.4 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين 60.7% من أجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بينما إستحوذ الأجانب علي 34.7% والعرب علي 4.5% وذلك بعد إستبعاد الصفقات .
وسجل الأجانب صاقي بيع بـ 28.3مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بـ 9.7 مليون جنيه ، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي مبيعات الأجانب قد سجلت 1.576.2مليون جنيه ، وسجل العرب صافي شراء بنحو 90.3 مليون جنيه علي السهم المقيدة وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
سجلت بورصة النيل تداولات بـ 342.1 ألف جنيه ، وذلك بالتداول علي عدد 1 مليون ورقة مالية منفذة علي 80 ألف عملية بيع وشراء
Advertisements
المزيد عن: نفذ
- مشتريات الأجانب تحقق 243.1 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي
- مشتريات الأجانب تسجل 45.7 مليون جنيه خلال الأسبوع المنقضي
- رأسمال البورصة يهبط 0.59% خلال الأسبوع المنقضي
- البورصة تربح 1.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من مايو
- بالإنفوجراف.. البورصة المصرية تربح 1.4 مليار جنيه هذا الأسبوع
- تراجع رأس المال السوقي بنسبة 7.8% خلال شهر مايو
- البورصة تسجل تداولات بـ 600 مليون جنيه خلال جلستين قبل عيد الفطر
- تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال جلستين من الأسبوع الجاري
- بورصة النيل تسجل تداولات بـ 342.1 ألف جنيه خلال الأسبوع الجاري
- "الأجانب" يستحوذون علي 34.7% من إجمالي التعاملات خلال جلسات الأسبوع الجاري