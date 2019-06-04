رأس المال السوقي يصعد 0.01% خلال جلستين قبل عيد الفطر





وربح رأس المال السوقي خلال جلستين من الأسبوع الجاري قبل عطلة عيد الفطر ،نحو 100 مليون جنيه ليغلق عند 745.1 مليار جنيه بنسبة صعود 0.01% .





تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، حيث ارتفع مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 0.12%عند مستوي 14920.1 نقطة, خلال ، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 0.01% مغلقاً عند مستوي 597.3 نقطة, ونزل مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 0.03% مغلقا عند مستوي 1521.4 نقطة.





وسجلت تعاملات المصريين 60.7% من أجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بينما إستحوذ الأجانب علي 34.7% والعرب علي 4.5% وذلك بعد إستبعاد الصفقات .





وسجل الأجانب صاقي بيع بـ 28.3مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بـ 9.7 مليون جنيه ، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن صافي مبيعات الأجانب قد سجلت 1.576.2مليون جنيه ، وسجل العرب صافي شراء بنحو 90.3 مليون جنيه علي السهم المقيدة وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





سجلت بورصة النيل تداولات بـ 342.1 ألف جنيه ، وذلك بالتداول علي عدد 1 مليون ورقة مالية منفذة علي 80 ألف عملية بيع وشراء



