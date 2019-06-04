فتح باب المشاركة في الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية

أعلنت لجنة تنظيم أيام قرطاج المسرحية أن الدورة 21 من هذه التظاهرة ستقام من 7 إلى 15 ديسمبر 2019 ودعت في بلاغ الهياكل والفرق المحترفة للإنتاج المسرحي من مختلف أنحاء العالم الراغبة في المشاركة إلى توجيه ملفات ترشحها إلى إدارة المهرجان وذلك في أجل أقصاه يوم 15 سبتمبر 2019 .

ويخصّص المهرجان مسابقة رسمية للأعمال المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية التي تم إنتاجها خلال سنة 2019 .

وأوضحت أن لجنة انتقاء العروض هي المخولة وحدها لاختيار عروض المسابقة الرسمية والعروض الموازية من ضمن العروض المترشحة للمشاركة.

وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم التي ينبغي أن تتضمن وجوبا مطلب ترشح (يسحب من موقع واب المهرجان) والسيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم وملخص العمل المسرحي المقترح.

ويجب أن يحتوي الملف الفني والتقني للعمل المتطلبات الركحية وتحديد احتياجات الإضاءة والصوت. مع شهادة في تقديم العرض الأول وصور فوتوغرافية للعمل المترشح، وملف صحفي يتضمن المتابعة النقدية والإعلامية للعمل. وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية.

وترسل ملفات الترشح عبر البريد باسم مهرجان أيام قرطاج المسرحية، 16 مكرر نهج النمسا، البلفدير تونس، أو عن طريق البريد الإلكتروني .