اختتام فعاليات مهرجان “ليالي رمضان” ببوحجر

اختتمت مساء الأحد 2 جوان بمسرح الهواء الطلق ببوحجر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، فعاليات مهرجان ليالي رمضان الذي نظمته جمعية الابداع الثقافي ببوحجر أيام 24 و31 ماي و02 جوان 2019 في إطار البرنامج الوطني “مدن الفنون”.

وحضر حفل الاختتام الذي أمّنته مجموعة “نرسيس” للعازفات بقيادة الفنانة نرجس ساسي، والي المنستير والمندوب الجهوي للثقافة وعدد من المسؤولين ونواب الشعب وممثلي المنظمات والمجتمع المدني.

وعلى هامش اختتام مهرجان زار ضيوف مدينة بوحجر المدينة العتيقة أين اطّلعوا على جانب من أنشطة الجمعية.

حيث قام أبناء جمعية الابداع الثقافي بتزويق بعض جدران المدينة وتزيينها بعدد من الرسوم والأشكال والألوان التي أضفت جمالية على الماكن.