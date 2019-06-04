مواطن يكشف عن مكان سارق الفرع البنكي بجرزونة.. وشرطة بنزرت تشكره

نوهت الشرطة ببنزرت بالمواطن الذي ساعد في الكشف عن مكان تواجد شخص قام بسرقة فرع بنكي بجرزونة.





وحسب مصدر أمني مطلع ان مواطنا كان متواجدا صباح اليوم الثلاثاء امام أحد البنوك بجرزونة ومنشغلا باصلاح دراجته النارية قبل ان ينتبه لخروج الناس من البنك و هم يصرخون و شخص ملثم يركض يحمل كيسا فقام بسرعة بتشغيل دراجته ومطاردته في الانهج القريبة من البنك غير ان السارق استل سكينا وهدد به المواطن فتراجع في البداية و امتطى دراجته ثم قرر أن يواصل مراقبة تحركات السارق الذي دخل الى أحد المنازل و قام بتغيير ثيابه و خرج مسرعا بعد ان نزع القناع و قام بركوب سيارة اجرة.





في الاثناء قام المواطن باخذ رقم السيارة واتصل بالشرطة العدلية التي تمكنت من تحديد اتجاه التاكسي و الإيقاع بالسارق واستعادة المبلغ المالي الذي كان في حدود 6 الاف دينار .







