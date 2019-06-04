"بيعاملها وحش".. ضبط عامل قتل زوج شقيقته بـ"السكين" في البدرشين
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:52 م
ايمان عبد العاطى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عامل لقيامه بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بينهما بالبدرشين.
وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض " سكين"، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.
وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض " سكين"، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.
وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
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