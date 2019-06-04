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وفد الجبلاية في القاهرة السبت بعد اجتماعات الكونجرس

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:47 م
وفد الجبلاية في القاهرة السبت بعد اجتماعات الكونجرس
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محمد الصو
 
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يعود وفد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إلى القاهرة السبت المقبل، قادما من فرنسا بعد حضوره اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وذلك على هامش كأس العالم للكرة النسائية.

وضم وفد الجبلاية الثلاثى المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد ومجدى عبدالغني والدكتور كرم كردي أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لحضور اجتماعات كونجرس الفيفا ممثلين عن الاتحاد المصري.

وكان وفد الجبلاية غادر القاهرة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهائه من اجتماع مجلس الإدارة لحسن أزمة مؤجلات بطولة الدورى الممتاز.

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