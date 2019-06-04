مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية في الشرقية

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لقي شاب في الثامنة عشر من العمر بمركز بلبيس بالشرقية، صباح اليوم، مصرعه غرقا أثناء الإستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدينة بالشرقية، من إنتشال الجثة، وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.



تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوجود غريق بمياه ترعة الإسماعيلية، وتمكن فريق من قسم الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة وتبين أنه يدعي" فتحي م ف" 18 سنة مقيم بندر بلبيس، وتبين من توقيع مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.