إحباط تهريب 14 ألف قرص مخدر بحوزة راكب تونسي بمطار قرطاج

تمكن الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج المتكون من أعوان مختصين تابعين لشرطة الحدود والديوانة من إحباط محاولة تهريب 14 ألف قرص من مخدّر "الاكستازي" كانت مخفية بإحكام داخل أمتعة مسافر تونسي الجنسية مقيم بتونس قادم من إحدى الدول الأوروبية .



