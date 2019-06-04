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إحباط تهريب 14 ألف قرص مخدر بحوزة راكب تونسي بمطار قرطاج

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:39 م
إحباط تهريب 14 ألف قرص مخدر بحوزة راكب تونسي بمطار قرطاج
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مروى الجلاصي
 
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تمكن الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج المتكون من أعوان مختصين تابعين لشرطة الحدود والديوانة من إحباط محاولة تهريب 14 ألف قرص من مخدّر "الاكستازي" كانت مخفية بإحكام داخل أمتعة مسافر تونسي الجنسية مقيم بتونس قادم من إحدى الدول الأوروبية .

وقد تعمد هذا الأخير إخفاء المادة المخدرة داخل أكياس من مسحوق الغسيل. باستشارة النيابة العمومية أذنت للمصالح المختصة للأمن الوطني بمباشرة الأبحاث في الموضوع.
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