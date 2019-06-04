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قبل العيد.. رحلة مباحث التموين في ضبط 800 كيلو سجق فاسد بالظاهر

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:36 م
قبل العيد.. رحلة مباحث التموين في ضبط 800 كيلو سجق فاسد بالظاهر
أرشيفية
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سليم الهواري
 
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ألقى رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 800 كيلو لحوم فاسدة "سجق"، قبل بيعها للمواطنين في الظاهر.

ونجحت مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، فى ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الظاهر لحيازته وتجميعه كمية من مصنعات اللحوم قدرها (800 كيلو "سجق شرقى") معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

ووفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
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