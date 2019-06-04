فان جال يصدم برشلونة ويطالب دي ليخت بالانتقال للسيتي

فاجأ لويس فان جال ، الذي كان مدربًا لفريق برشلونة الجميع ، ببعض التصريحات التي نشرتها قناة فوكس سبورتس والتي أوصى فيها ماتياس دي ليخت لاعب اياكس ، 19 عامًا والمطلوب في برشلونة ، بالتعاقد مع مانشستر سيتي.





وقال المدرب الهولندي السابق: أعتقد أن دي ليخت يتناسب تماما مع مانشستر سيتي.





أضاف :لقد غادر فنسنت كومباني بالفعل ونيكولا أوتامندي ليس جيدًا بما فيه الكفاية. ثم أحب أن أرى دي ليخت مع إيمريك لابورت.





وعن توقيعه المحتمل لبرشلونة ، قال فان جال: يمكن لـ دي ليخت أن يذهب أيضًا إلى برشلونة ، لكن في الوقت نفسه أضاف: يمكنه اللعب في برشلونة أو في سيتي أيضًا ، وبهذا سيفضل غوارديولا على ميسي .



