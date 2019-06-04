42 مليون جنيه إعانات من بنك ناصر خلال شهر رمضان
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:33 م
آيات عامر
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أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أن شهر رمضان هو شهر البركات والعطاء لذلك حرص البنك علي تقديم يد العون والمساعدة للفئات الاكثر احتياجا خلال هذا الشهر المعظم مما يعكس التزام البنك بمفهوم التكافل الاجتماعي، حيث تم توزيع اكثر من عدد 179 ألف كرتونه مواد غذائية بقيمة اجمالية تزيد عن 14 مليون جنيه في كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح أن اﻟزﻛﺎة تعد اﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك والتي ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك حيث تم صرف 42 مليون جنيه اعانات وزكاة للمستحقيين.
واشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن البنك اتخذ كافة الاستعدادات وسخّر كافة الإمكانات اللازمة لمساعدات الأسر الأكثر احتياجا على الوفاء باحتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك والتي تأتي في سياق التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية حيث تم تنظيم موائد الرحمن في معظم المحافظات بقيمة اجمالية 4.5 مليون جنيه استفاد منها 46 ألف مواطن.
واكد فاروق ان هدف الاساسي للبنك هو الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا والعمل على مساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام من خلال تقديم مساعدات بقيمة ٢.٧ مليون جنية للأسر الاكثر احتياجا للمساهمة في سد احتياجاتها المعيشية.
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