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الأنبا يوسف يترأس احتفال ارتداء الثوب الإكلريكي للشماس جرجس ناروز

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:29 م
الأنبا يوسف يترأس احتفال ارتداء الثوب الإكلريكي للشماس جرجس ناروز
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حازم رفعت
 
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ترأس اليوم الثلاثاء، نيافة المطران الانبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لايبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك، الاحتفال بارتداء الشماس جرجس ناروز للثوب الاكلريكي بكنيسة مار مرقص الرسول بالجلاوية بمحافظة سوهاج تحت شعار " هأنذا يارب ارسلني" بحضور الكهنة الاجلاء و شمامسة الاكلريكية وعائلة المحتفل والعديد من الرهبان والراهبات و شعب الكنيسة المحتفل.

وتخلل الاحتفال صلاة القداس الإلهي الاحتفالي و كلمة نيافة الانبا يوسف التي تمحورت حول الدعوة في حياة المكرس واتباع السيد المسيح مختتما كلمته بشكر الاكلريكية وخاصة الاب بيشوي رسمي عميد الاكلريكية لمجهوداتها، تلاها التخطير و الحوار بين نيافة الانبا يوسف والشماس جرجس وارتدائه للثوب الاكلريكي.

واختتم القداس الاحتفالي بإعطاء نيافة الانبا يوسف البركة الختامية للحاضرين و تهنئته للشماس جرجس و العائلة.


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