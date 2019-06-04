آلاف البريطانيين يتظاهرون في شوارع لندن احتجاجا على زيارة ترامب
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:25 م
وكالات
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تظاهر آلاف البريطانيين في العاصمة لندن
اليوم الثلاثاء، ضد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، احتجاجا
على سياسات إدارته في مختلف المسائل.
واحتشد عشرات الآلاف من البريطانيين اليوم
وسط العاصمة لندن في ما أطلق عليه اسم "كرنفال المقاومة"، تعبيرا عن معارضتهم
لزيارة الرئيس الأمريكي لبلادهم.
ويشارك في الاحتجاج نشطاء في مجال البيئة
ومناهضة العنصرية وأنصار حقوق المرأة.
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