سر عدم مشاركة أوباما أمام حرس الحدود

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السر وراء استبعاد أوباما لاعب الفريق من قائمة مباراة حرس الحدود ببطولة الدوري.





وأكد المصدر أن خالد جلال المدير الفني للفريق لاحظ حالة الإرهاق للاعب في التدريبات وهو ما دفعه لإراحته من تلك المواجهة لتأكده أنه لن يستفيد منه وسيكون وجوده غير مؤثر.





وتعادل الزمالك بهدف لمثله أمام حرس الحدود في بطولة الدوري لتزداد الأمور صعوبة على الفريق للتتويج ببطولة الدوري.





وكان خالد جلال قد تولى تدريب فريق الزمالك خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق والذي رحل بعد التعادل مع الإنتاج الحربي ببطولة الدوري.





وشارك أوباما بشكل أساسي مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري وقدم مستوى مميز مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.



