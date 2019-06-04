مدير البطولة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق يلتقيان مرافقي الفرق ببطولة إفريقيا





فى إطار الحرص على المتابعة لكافة الجوانب التنفيذية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ، التقى كل من الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، والكابتن محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، مرافقي الفرق ببطولة إفريقيا من الشباب المتطوعين الذين تم اختيارهم واجتيازهم للعديد من المقابلات وتدريبهم على مدار الفترة السابقة على مهمة مرافقي الفرق.





تناول اللقاء الحديث حول الاستعداد لمهمة مرافقي الفرق وأهميتها ودورهم على مدار البطولة، بالإضافة إلى تعريف كل شاب بالدولة المُكلف بمرافقة منتخبها.





وتطرق اللقاء إلى الزيارات الميدانية المرتقبة لمرافقي الفرق لكل المجموعة بصحبة مدير البطولة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، ونقل "فضل" خبرته كلاعب كرة قدم وتعامله مع الفرق والمنتخبات المختلفة، وحرصه الشديد على أن يقوم مرافقي الفرق بالمهام المنشودة.





وأشاد مدير البطولة على حرص الشباب من مرافقي الفرق على المشاركة فى تنظيم البطولة الإفريقية والتمثيل المشرف أمام المنتخبات الإفريقية أثناء مرافقتهم، مؤكدا على المتابعة الدورية خلال الفترة القادمة من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع مرافقي الفرق حتى انتهاء البطولة للتأكد على أداء المهام على أكمل وجه.





كما أوصى بمزيد من الاطلاع والدراسة التحليلية للمنتخبات الإفريقية المشاركة بالبطولة ليتسني لمرافقي الفرق أداء مهامهم بالصورة الواجبة بما يليق باسم مصر.



