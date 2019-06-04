الأنبا إبراهيم اسحق يزور المجمع الرهبانى الفرنسيسكانى
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:23 م
ماريان عيد
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زار البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المجمع الرهباني الفرنسيسكاني، فى لقاء ابوي واخوي.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من رئيس المجمع الاب دوبرومير مبعوث الرئيس العام ثم بدأ غبطة ابينا البطريرك كلمته بالتهنئة لانعقاد هذا المجمع الاقليمي، تناول غبطة البطريرك في كلمته اهم التحديات التي تواجهها الكنيسة ودور الرهبنة الفرنسيسكانية في مواجهة هذه التحديات ثم تبادل رهبان المجمع النقاش والحديث مع غبطة البطريرك ثم ختم غبطته هذه الزيارة بالصلاة والبركة.
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