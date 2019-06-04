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عقب تبادل للنيران.. إصابة "ديلر بانجو" في مطاردة أمنية بالشرقية

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:23 م
عقب تبادل للنيران.. إصابة ديلر بانجو في مطاردة أمنية بالشرقية
المتهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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ضبطت أجهزة الأمن، أحد العناصر الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات مما أسفر عن إصابته وبحوزته سلاح ناري وذخائر وكمية من المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، سبق اتهامه في قضيتى "مخدرات")؛ بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمنطقة سكنه وحال مشاهدته للقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق النيران، ونتج عن ذلك إصابته بطلق ناري، وضبط بحوزته (بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات لذات العيار - 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والسلاح للدفاع، وإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات لمحاولة الهروب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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