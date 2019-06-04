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محمود عبدالعزيز وعادل إمام.. تفاصيل خلاف استمر 12 عامًا بينهما

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:17 م
محمود عبدالعزيز وعادل إمام.. تفاصيل خلاف استمر 12 عامًا بينهما
الساحر والزعيم
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الفجر الفني
 
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يحل اليوم الرابع من شهر يونيو ذكرى ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز، ونرصد في هذا اليوم قصة جمعته بالزعيم عادل إمام، حيث استمر خلافا بينهما نحو أكثر من 12 عاما.

حيث في حوار أجرته صحيفة الشروق الجزائرية عام 2008 مع النجم الراحل تحدث عن تفاصيل هذا الخلاف وقال جاءني الكاتب صالح مرسي والمخرج يحيى العلمي بسيناريو رأفت الهجان، وافقت عليه وظهرنا معا في برنامج نعلن الخبر.

عبد العزيز تابع: بعدها بفترة وجدت تسريبات تقول إن عادل أمام سوف يقوم ببطولة  المسلسل، وعندما سألت العلمي قال إن هناك من يريد الحصول على الدور دون أن يذكر اسم عادل إمام.

بعد ذلك علم محمود عبد العزيز من الكاتب وحيد حامد أن عادل إمام هو من سيلعب الدور، وعندما سمع هذا الكلام قال عبد العزيز: حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولي ونعم النصير.

 النجم الراحل قال في هذا الحوار: الدور جاءني أنا في النور فكيف يأخذ مني في الظلام؟ ويتابع عبد العزيز: في تلك الأثناء أعلمتني المخابرات المصرية بأني سأقوم بدور الضابط “محسن” الذي أداه الفنان “يوسف شعبان”، وهنا ثرت وقلت إنه لا يوجد في عائلتي شخص مشبوه يمنعني من القيام بدور رأفت الهجان.

سافر عبد العزيز بعد ذلك لمكة لإجراء عمرة حتى تهدأ حالته النفسية التي انهارت بسبب ضياع الدور الذي حلم به، وبعد عودته تلقى اتصالاً هاتفيًا من المخابرات، لتوقيع العقد.

يقول عبد العزيز عن ذلك: وقعت العقد ولم أسأل من يومها ماذا حدث في غيابي وكيف عاد لي الدور من جديد، لكني متأكد أن العناية الإلهية تدخلت لأني بالفعل رغبت في الدور ليس بدافع الشهرة وإنما لتحقيق غايتي في النضال والجهاد عبر فني.

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