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رغم التصريحات المثيرة لرئيس الزمالك.. الأرقام لا تكذب أمام الأهلي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:17 م
رغم التصريحات المثيرة لرئيس الزمالك.. الأرقام لا تكذب أمام الأهلي
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علي نبوي
 
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‫قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الثلاثاء بأن النادي قبل توليه المهمة كان عبارة عن مكان للقمامة وأنه نجح في إخراجه من هذا المستنقع وقيادته للتتويج بلقب الكونفدرالية، كما أن النادي كان يلحس التراب أمام الأهلي.‬

‫ونستعرض في هذا التقرير مباريات الزمالك أمام الأهلي منذ الولاية الأولى لرئيس القلعة البيضاء :-‬

‫عدد المباريات ٤١‬
‫الفوز ٤ ‬
‫التعادل ١٤‬
‫الخسارة ٢٣‬
‫سجل ٣١ هدف‬
‫استقبلت شباكه ٦٥ هدف
———————-
في مسابقة الدوري الممتاز
مباريات ٢٤ 
هزيمة ١٣
فوز ٢
تعادل ٩
سجل ١٣ هدف
استقبل ٣٤
————
بطولة كأس مصر
مباريات ٥ 
هزيمة ٣
فوز ٢
تعادل ٠
سجل ٨ أهداف
استقبلت شباكه ١١ هدف
————
كأس السوبر المصري
مباريات ٤
هزيمة ٢
تعادل ٢
فوز ٠
سجل ٢
استقبلت شباكه ٥
————
البطولات الإفريقية
مباريات ٨
هزيمة ٥
فوز ٠
تعادل ٣
سجل ٨
استقبلت شباكه ١٥ هدف.

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