ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز.. بماذا نصح ياسمين صبري قبل رحيله؟

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:13 م
في ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز.. بماذا نصح ياسمين صبري قبل رحيله؟
ياسمين صبري والساحر
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يحل اليوم الرابع من شهر يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل ساحر السينما محمود عبدالعزيز، وهو من مواليد عام 1946.


ونذكر في هذا اليوم أن الفنانة الشابة ياسمين صبري، كانت كشفت عن نصيحة الفنان الراحل الغريبة لها، وهي أن تبتعد عن الوسط الفني، حيث قالت: "كنت أشعر بالفعل أن محمود عبد العزيز كأنه واحدا من عائلتي، وأتذكر نصائحه جيدا التي قالها لي قبل دخولي الوسط الفني حيث نصحني كتير وطلب مني ألا أكمل في التمثيل خوفا علي من الوسط الفني وطلب مني أن أجد ظهرا لأستند عليه، فهو كان يعاملني حقا كابنته".

وأكدت أنه كان أول من هنأها بعد نجاحها في مسلسل "طريقي"، كما تحدث إليها بعد مشاكلها في مسلسل "الأسطورة"، وقال لها: "لازم تلتزمي أكثر حتى لو أنت المظلومة".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي