في ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز.. بماذا نصح ياسمين صبري قبل رحيله؟





ونذكر في هذا اليوم أن الفنانة الشابة ياسمين صبري، كانت كشفت عن نصيحة الفنان الراحل الغريبة لها، وهي أن تبتعد عن الوسط الفني، حيث قالت: "كنت أشعر بالفعل أن محمود عبد العزيز كأنه واحدا من عائلتي، وأتذكر نصائحه جيدا التي قالها لي قبل دخولي الوسط الفني حيث نصحني كتير وطلب مني ألا أكمل في التمثيل خوفا علي من الوسط الفني وطلب مني أن أجد ظهرا لأستند عليه، فهو كان يعاملني حقا كابنته".





وأكدت أنه كان أول من هنأها بعد نجاحها في مسلسل "طريقي"، كما تحدث إليها بعد مشاكلها في مسلسل "الأسطورة"، وقال لها: "لازم تلتزمي أكثر حتى لو أنت المظلومة".