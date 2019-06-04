"بر أبها" توزع زكاة 61370 فرد

أنهت جمعية البر بأبها، ليلة عيد الفطر المبارك 1440هـ مشروع زكاة الفطر لهذا العام بطاقم عمل متكامل، عمل بجهود كبيرة لإنجاح هذا المشروع المعتمد لدى الجمعية والمنفذ بموافقة كريمة من قِبل سمو أمير منطقة عسير، حيث جُمعت زكاة 61370 فرد تم توزيعها على 2888 أسرة بمدينة أبها وضواحيها وتهامة عسير، وأشرف على توزيعها 112 مندوباً ومتطوعاً.





صرّح بذلك الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أمين عام جمعية البر بأبها والذي أشاد بدور سمو أمير المنطقة على إقامة هذا المشروع لخدمة المواطنين والمقيمين بايصال زكواتهم لمستحقيها في الوقت الشرعي ، مثمنا دور رجال الأمن بشرطة منطقة عسير على ما بذلوه من جهد كبير طيلة أيام المشروع ، داعيا الله تعالى أن يتقبل من المتصدقين صدقاتهم ومن القائمين على هذا المشروع من العاملين بالجمعية والمتطوعين ورجال الأمن الأشاوس وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.





وأن يعيد الله هذه المناسبة على هذه البلاد وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير المنطقة باليُمن والخير والبركات .



