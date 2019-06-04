رئيس سموحة: لن نفرط في حسام حسن

يرفض المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التفريط في خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل.





وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"من الصعب جدا ان نري فريق سموحة في الموسم القادم بدون مهاجمة حسام حسن مهما كانت الاغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الاندية الكبري داخليا وخارجيا شراءةً".





واستنكر "بعض اللاعبين الذين لا نعرف حتي اسمهم يلجأون الي وضع اسم سموحة في الاندية التي ترغب ضمهم من اجل رفع اسهمهم".