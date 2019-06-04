ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس سموحة: لن نفرط في حسام حسن

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:10 م
رئيس سموحة: لن نفرط في حسام حسن
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

يرفض المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التفريط في خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل.


وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"من الصعب جدا ان نري فريق سموحة في الموسم القادم بدون مهاجمة حسام حسن مهما كانت الاغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الاندية الكبري داخليا وخارجيا شراءةً".


واستنكر "بعض اللاعبين الذين لا نعرف حتي اسمهم يلجأون الي وضع اسم سموحة في الاندية التي ترغب ضمهم من اجل رفع اسهمهم".


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي