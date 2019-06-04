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متلبسًا بحيازة "3 كيلو استروكس".. حبس أخطر تاجر مخدرات بعين شمس

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:13 م
متلبسًا بحيازة 3 كيلو استروكس.. حبس أخطر تاجر مخدرات بعين شمس
ارشيفية
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داليا عادل
 
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أصدرت نيابة عين شمس الجزئية، حبس أخطر تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات للاتجاره في مخدر الاستروكس، وأمرت الاجهزه الامنيه بسرعه التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطل لقيام بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخد الإستروكس وزنت 3 كيلو وومبلغ مالي 750 جنيه.

واعترف المتهم امام النيابه انه يقوم بالاتجار فى المواد المخدره ومن بينها مخدر الاستروكس وتوزيعها على عملائه، واضاف ان المبلغ المالى الذى لديه من حصيله نشاطه الإجرامي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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