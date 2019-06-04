لهذا السبب.. حارس مقبرة محمود عبدالعزيز يُصاب بالدهشة لما يراه يوميا

وفي هذا اليوم نذكر رواية ذكرها محمد حسن، حارس المدافن التي يتواجد بها قبر الفنان الراحل في تصريحات تلفزيونية له: أنه رغم مضي شهر على وفاة محمود عبدالعزيز، إلا أنه يعد من أكثر القبور زيارة يوميًا حيث يتجمع عدد كبير من جمهوره على قبره لزيارته خاصة لأنه كان بسيطًا في حياته ودفن وسط البسطاء.

وأكد الحارس، أنه ينبهر يوميًا من منظر الورود الكثيرة التي تأتي من مختلف المحافظات المصرية لمقبرة محمود عبدالعزيز.

يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز، رحل عن عالمنا الشهر الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.