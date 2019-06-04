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مستشار الديوان الملكي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:08 م
مستشار الديوان الملكي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم الله لهذا الوطن العزيز ويعيد هذه المناسبة المباركة علي الجميع ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل القيادة الرشيدة.

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