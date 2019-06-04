عاجل.. توضيح جديد من "الإفتاء" بشأن رؤية الهلال والحسابات الفلكية
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:06 م
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الحسابات الفلكية هي التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين يجوز الاستئناس بها، ولكن بداية الشهر لا تتحقق شرعًا إلا بالرؤية الشرعية.
جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك".
وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، عدم ثبوت هلال شهر شوال لعام 1440هـ.
وأعلن مفتي الجمهورية، عن أن اليوم الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لفضائية إكسترا نيوز.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية، نشرت بيانا هاما بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2019 - 1440 هجريا، قائلة إنها الجهة الرسمية الوحيدة التي من شأنها إعلان عيد الفطر وهلال شوال.
وطالبت دار الإفتاء، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عن ما ينشر حول أول أيام عيد الفطر المبارك.
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