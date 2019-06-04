ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. توضيح جديد من "الإفتاء" بشأن رؤية الهلال والحسابات الفلكية

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:06 م
عاجل.. توضيح جديد من الإفتاء بشأن رؤية الهلال والحسابات الفلكية
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الحسابات الفلكية هي التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين يجوز الاستئناس بها، ولكن بداية الشهر لا تتحقق شرعًا إلا بالرؤية الشرعية.

جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، عدم ثبوت هلال شهر شوال لعام 1440هـ.

وأعلن مفتي الجمهورية، عن أن اليوم الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لفضائية إكسترا نيوز.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، نشرت بيانا هاما بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2019 - 1440 هجريا، قائلة إنها الجهة الرسمية الوحيدة التي من شأنها إعلان عيد الفطر وهلال شوال. 

وطالبت دار الإفتاء، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عن ما ينشر حول أول أيام عيد الفطر المبارك.

Advertisements
المزيد عن: هلال شوال 1440 موعد عيد الفطر 2019 عيد الفطر المبارك دار الإفتاء المصرية الحسابات الفلكية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي