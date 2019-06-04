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برشلونة يتلقى صدمة قوية من مهاجم فالنسيا

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:58 ص
برشلونة يتلقى صدمة قوية من مهاجم فالنسيا
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء عن موقف رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا من الانتقال لصفوف برشلونة  في الصيف.

وقال برنامج الشيرينتيجو، إن مورينو يفضل الرحيل عن فالنسيا في الصيف خارج الدوري الإسباني بالرغم من الاهتمام بالزيادة.

ويرغب برشلونة في ضم رودريجو من فالنسيا لكن الخفافيش يريد 120 مليون يورو من أجل بيعه في الصيف.

وينال رودريجو اهتمام كل من نابولي وميلان في الفترة الأخيرة بجانب برشلونة وليفربول وأرسنال.
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