وليد منصور يحتفل بعرض "كازابلانكا" مع فريق عمل الفيلم (صور)

احتقل وليد منصور منتج فيلم الإثارة والتشويق والأكشن "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة بعرض العمل داخل سينما مول بوينت 90 بالقاهرة بحضور المؤلف هشام هلال وفريق عمل الإنتاج والإخراج والتصوير وعدد من الصحفيين والأصدقاء المقربين من نجوم الفن استعدادا لطرحه فى موسم عيد الفطر للجمهور.





وحرص علي الحضور لتهنئة وليد منصور عدد من النجوم منهم خالد الصاوي وحرمه مي ،ماجد المصري ونجليه آدم والمخرج أحمد المصري، المطرب مصطفي حجاج، المنتج هاني محروس وحرمه ، راندا البحيري وجيهان خليل ورناسماحة و محمد سراج وابراهيم السمان بطل كريزي تاكسي وائل عبد العزيز ونسرين نوبير ملكة جمال العرب وغيرهم ممن تبادلوا التهاني مع وليد منصور والقائمين علي العمل علي أن يتم الإحتفال الرسمي بطرحه في أول أيام عيد الفطر المبارك بحضور جميع أبطال "كازابلانكا".





كما حضر نجم العمل متاخرا بسبب ارتباك تحديد يوم وقفة عيد الفطر حيث انصرف الجميع عقب انتهاء العرض مباشرة لتناول السحور في الدقائق قبل الأخيرة من مدفع الإمساك.





ويترقب الجمهورهذا العمل الذى يعد من أهم الأفلام التي أنتجت فى السنوات العشرالأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج، أو عدد النجوم العرب المشاركين فيه، إلى جانب مشاركة النجم العالمى التركى "هالت إرجنتش" بطل المسلسل التركى الشهير عالمياً "حريم السلطان"، والذى يشارك للمرة الأولى فى فيلم عربي.





وحقق البرومو أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، إذ حصد 12 مليون مشاهدة، ونال إشادات من النقاد والصحافة، نظرا لمشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها على يد فريق أكشن بلغارى، وينتظرالجمهور طرح الفيلم مساء يوم اليوم بجميع دور العرض.





فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى والطاهر ميديا برودكشن وإخراج بيتر ميمى.



