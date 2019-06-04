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ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:44 ص
ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار
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مني العوضي
 
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حسم نادي ريال مدريد موقفه النهائي بخصوص التعاقد مع البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد اتخذ قرارا بعدم التعاقد مع نيمار خلال الميركاتو المقبل.

وكشفت الصحيفة أن حياة نيمار خارج الملعب وفترة تواجده في سان جيرمان أثارت الجدل في ريال مدريد حول ضمه في فترة الصيف الحالية، وقررت إدارة النادي الملكي التراجع عن عدم التعاقد معه.
.
وانضم نيمار لباريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ويتقاضى 37 مليون يورو سنويا، ويمتد عقده مع النادي الباريسي إلي 2022.

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