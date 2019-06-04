مصطفى يوسف يطرح أغنية "أديني بتفرج" عبر اليوتيوب

الأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان محمد راجح، وتوزيع كيمز مهندس صوت أسامة كمال، تم التسجيل بإستوديو "أمان"، ميكس و ماستر عمار خاطر و جيتار شريف فهمي، وناي محمد عاطف، وإيقاع مدحت ممدوح

الأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان محمد راجح، وتوزيع كيمز مهندس صوت أسامة كمال، تم التسجيل بإستوديو "أمان"، ميكس و ماستر عمار خاطر و جيتار شريف فهمي، وناي محمد عاطف، وإيقاع مدحت ممدوح