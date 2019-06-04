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مصطفى يوسف يطرح أغنية "أديني بتفرج" عبر اليوتيوب

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:41 ص
مصطفى يوسف يطرح أغنية أديني بتفرج عبر اليوتيوب
مصطفى يوسف
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أحمد رمضان متولي
 
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طرح المطرب الشاب مصطفي يوسف، أغنية جديدة بعنوان "أديني بتفرج" علي يوتيوب مزيكا.

الأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان محمد راجح، وتوزيع كيمز مهندس صوت أسامة كمال، تم التسجيل بإستوديو "أمان"، ميكس و ماستر عمار خاطر و جيتار شريف فهمي، وناي محمد عاطف، وإيقاع مدحت ممدوح

فوتوجرافر عمرو عبد العزيز و سوشيال ميديا عمرو يوسف، حسام القاضي و تنفيذ M.R Production House.

 يذكر أن مصطفي يوسف، شارك موخرآ في أوبريت يحمل عنوان "هي دي مصر" و الذي جمع العديد من النجوم و هم حميد الشاعري و مصطفي قمر و مدحت صالح و هشام عباس و يسرا و بوسي و كارمن سليمان و نيهال نبيل و مروة ناجي.



وطرح مصطفي يوسف، آيضآ فيديو كليب بعنوان "أجمل حالاتي" من كلمات مؤمن راجح و ألحان محمد راجح ، مساعدين إخراج عبده توني ، سمير مجدي و إخراج أحمد المنسي.
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