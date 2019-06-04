عاجل.. الأرصاد تصدر بيانًا عن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:45 ص
هدى عبدالرازق
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي يبدأ اعتبارًا من الغد.
وأوضح البيان، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال هذه الفترة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ويكون حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة، شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.
ونوه البيان، أن هناك فرصة لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق بجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وأكدت هيئة الأرصاد، أن الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات، والحدائق االعامة، وجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر واالمتوسط، وكذلك مسطح نهر النيل.
وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة:
السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة.
الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة.
شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة.
جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة.
جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة.
وأوضح البيان، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال هذه الفترة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ويكون حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة، شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.
ونوه البيان، أن هناك فرصة لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق بجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وأكدت هيئة الأرصاد، أن الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات، والحدائق االعامة، وجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر واالمتوسط، وكذلك مسطح نهر النيل.
وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة:
السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة.
الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة.
شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة.
جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة.
جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة.
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