مسرح الدولة يعمل بكامل طاقته.. وأنشطة إبداعية متنوعة للثقافة في عيد الفطر



يعمل مسرح الدولة بكامل طاقته اعتباراً من الخميس 6 يونيو "ثاني أيام عيد الفطر" حيث يقدم البيت الفنى للمسرح 10 عروض فعلى المسرح القومى تعرض مسرحية يعيش أهل بلدي من انتاج فرقة المسرح القومي واخراج عاصم نجاتي أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرض الحالة توهان من إخراج سيد خاطر وذلك على المسرح العائم الكبير بالمنيل.



ويستقبل مسرح الغد بالعجوزة الجمهور من جديد فى عرض " الحادثة" من اخراج عمرو حسان وتأليف الكاتب الكبير لينين الرملى.



أما فرقة مسرح الشباب فتقدم على المسرح العائم الصغير العرض الجديد " بيت الأشباح" تأليف واخراج محمود جمال حديني.



كما تقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بالعتبة الاول " شباك مكسور" من تأليف رشا عبد المنعم واخراج شادي الدالي يسبقه عرض " نوح الحمام" من تأليف واخراج أكرم مصطفى.



وفى مدينة الثغر تقدم فرقة مسرح الاسكندرية على مسرح بيرم التونسي عرضها الجماهيري أبو كبسولة تأليف محمد الصواف واخراج محمد مرسي.



وتطلق فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرضها الجديد " محطة مصر" من تأليف محمد زناتي واخراج رضا حسنين على مسرح القاهرة للعرائس حيث يقدم فى حفلين متتاليين يوميا .



أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتفتتح عرضها الجديد "زهرة اللوتس" تأليف طارق مرسي و إخراج محمد حجاج وذلك على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب.



وتقدم فرقة مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية تأليف وأشعار بلال امام ويعرض مرتين متتاليتين يومياً هذا الى جانب حفلات صباحية لعروض الاراجوز و عرايس الشمس .



تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد ضخم من العروض الفنية المتنوعة بمواقعها فى مختلف ارجاء مصر والتى تشمل العروض الموسيقية والغنائية الى جانب الندوات واللقاءات الادبية والشعرية وورش العمل وغيرها من الانشطة الابداعية التى تعمل على تطوير الوعى والارتقاء بالوجدان .



ينظم المركز القومى لثقافة الطفل ورشة حكي بالرسم والالوان وعدة ندوات تتناول موضوعات التدخين - اعرف بلدك - القدوة من التاريخ إلى جانب ورش مهارات التواصل باللغة الانجليزية بمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل ، أما في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب فيعقد نادى الفنون التشكيلية وورش فنية للاطفال وعرض افلام كرتون ضمن انشطة نادي السينما ، وعروض الساحر والاراجوز ورشة تنمية مهارات مع فريق الحديقة لذوى الإعاقة إلى جانب العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب مسابقات ادبية وفنية ، ورش عمل تتنوع بين الغناء ، الموسيقى ، التشكيل الغناء المسرح ومسابقة فى لعبة الشطرنج ، بالاضافة الى انشطة ابداعية بمكتبة الزيتون العامة وورشة رسم وزخرفة بمكتبة 15 مايو العامة وندوة عن عيد الفطر وورش فنية بمكتبة مركز شباب مدينة العبور .





ينظم صندوق التنمية الثقافية نادي السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما إلى جانب عروض دولية للاطفال والشباب من بولندا ، التشيك ، سلوفكيا والمجر ، كما تستمر عروض ناديي السينما الافريقية والهندية بمركز الهناجر للفنون ، ويعقد عدد من الصالونات الثقافية هى ام كلثوم بمتحفها بالمنيل ، مقامات بقصر الامير بشتاك بالتعاون مع الاذاعة المصرية ، ذاكرة الوطن مشروع للمستقبل بمركز طلعت حرب الثقافي الذى يستضيف العرض المسرحى احنا واحد لذوي الاحتياجات الخاصة ، ويستضيف بيت السحيمي عرض ست الدنيا لفرقة الشمس.





ويشهد البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إعادة انتاج العرض الغنائي الاستعراضي أليس في بلاد العجائب على مسرح البالون بالعجوزة من إنتاج فرقة تحت 18 اخراج محسن رزق وبطولة مروة عبدالمنعم.



كما يفتتح السيرك القومي الموسم الصيفي لأول مره في اربعة مواقع هى العجوزة ، جمصة ، ١٥ مايو والاسكندرية حيث تم اعداد برنامج متميز يضم مجموعة من الفقرات الجديدة التفاعلية الى جانب الفقرات المعتادة التى تنال اعجاب الجمهور منها الكرباج ، ثنائي التشكيلات ، الطوق الهوائي ، الساحر ، ثنائى الشيف الى جانب فقرة ترويض الوحوش.







وتحتفل الهيئة المصرية العامة للكتاب بعيد الفطر حيت اصدرت كتاب بعنوان حكايات شعبية من محافظة المنوفية ضمن سلسلة الثقافة الشعبية جمعها ووثقها حسين منصور وتناول عدد من القصص الشعبية المنقولة شفاهة عن السنة الرواة مستهلاً الكتاب بدراسة حول مفهوم الموروثات الثقافية واهميتها وانتهى الى التأكيد على أهمية الأدب الشعبى كرافد ملهم للادب المعاصر.





كما ينظم قطاع الفنون التشكيلية الدورة الثالثة عشر من بينالى القاهرة الدولى والتى تحمل عنوان شنحو الشرق وذلك بعد توقف استمر اكثر من 8 سنوات وبمشاركة 80 فنان من 50 دولة حيث تحتضن الاعمال قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 اغسطس المقبل.



وعقب انتهاء ايام عيد الفطر المبارك تطلق دار الاوبرا المصرية مهرجانها الصيفى على المسرح المكشوف والذى يتضمن مجموعة من العروض الفنية التي تقام في الثامنة مساءا خلال الفترة من ١٢ حتي ٢٠ يونيه الجاري وتتميز بتنوع مضمونها وتوجيهها للشباب من مختلف الاعمار حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء هم على التوالى فريق مسار اجبارى على الحجار ، تامر عاشور ، فرقة وسط البلد ، فرقة تكسير شرقى ، الموسيقار هشام خرما ، كارمن سليمان ، محمد الشرنوبى ونسمة محجوب .





أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن قطاعات الوزارة المختلفة أعدت برنامجاً متنوعا وثرياً للاحتفال بعيد الفطر المبارك وذلك من خلال انشطة وفعاليات تقام فى جميع انحاء الوطن وتهدف الى ابراز دور الابداع فى تنمية وعى الانسان وبناء المجتمع، كما تؤكد على اهمية الرسالة السامية للفكر والفن فى الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك.