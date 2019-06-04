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خاص.. الزمالك يبدأ التحرك للتعاقد مع مدرب أجنبي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:37 ص
خاص.. الزمالك يبدأ التحرك للتعاقد مع مدرب أجنبي
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هاني عصام
 
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن بدأ الإدارة الاستعداد للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة رغم استقدام خالد جلال مؤخرًا خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تسعى لاستغلال فترة توقف بطولة الدوري بسبب خوض منافسات أمم افريقيا 2019 في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد وخوضه فترة إعداد مع الأبيض.

وأشار إلى أن الإدارة ستحاول إقناع خالد جلال بالعمل مع المدير الفني الجديد في منصب المدرب العام وعدم رحيله عن الفريق بسبب استقدامه في فترة قصيرة.

وتصل فترة الراحة لما يزيد عن شهر ونصف وهو ما جعل الإدارة تفكر بقوة في استغلالها بإقامة معسكر جديد للموسم المقبل في وجود مدير فني أجنبي جديد.

وكان جروس قد رحل عن تدريب الزمالك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ضمن منافسات بطولة الدوري.

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