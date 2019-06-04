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محافظ الشرقية يأمر بإيقاف بناء عقار مخالف في الزقازيق

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:32 ص
محافظ الشرقية يأمر بإيقاف بناء عقار مخالف في الزقازيق
صورة من الحدث
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إسلام علي وسمر السيد
 
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أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإيقاف استكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بشارع متفرع من شارع "طلبة عويضة" بمدينة الزقازيق"، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من الشوارع بمنطقة "القومية" بمدينة الزقازيق، حيث تلاحظ استكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة، وعلى الفور أمر بإيقاف الأعمال وكلف رئيس حي ثان الزقازيق بمراجعة الترخيص الممنوح للعقار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم التزام صاحب العقار بالطوابق المحددة له.

كما أمر المحافظ بمصادرة الخلاطة والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء، مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني بالشوارع الرئيسية بنطاق كل مركز ومدينة وحي، وذلك لمراجعة تراخيص البناء الممنوحة للأبراج، والتأكد من التزام أصحابها باشتراطات الترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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