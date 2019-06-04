الفنانة بسمة: تعرضت لمضايقات بسبب ديانة جدي اليهودية
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:27 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الفنانة بسمة، إنها لا تمانع من العودة للعمل كمذيعة في حال وجود فكرة برنامج جيدة تقدمها، معتبرة أن فيلم رسايل البحر أهم عمل في مسيرتها الفنية.
وأشارت "بسمة"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء، إلى أنها تعرضت لمضايقات بسبب أن جدها يهودي الديانة، حيث أنها تعرضت لتجاوزات بحق جدها، وعائلتها، معقبة: "كانت حاجات مش ظريفة".
وأضافت أن الالتزام بكلمتها أهم ميزة في شخصيتها، لافتة إلى أن سفرها إلى أمريكا لفترة عطل مسيرتها الفنية عدة خطوات.
وأشارت "بسمة"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء، إلى أنها تعرضت لمضايقات بسبب أن جدها يهودي الديانة، حيث أنها تعرضت لتجاوزات بحق جدها، وعائلتها، معقبة: "كانت حاجات مش ظريفة".
وأضافت أن الالتزام بكلمتها أهم ميزة في شخصيتها، لافتة إلى أن سفرها إلى أمريكا لفترة عطل مسيرتها الفنية عدة خطوات.
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