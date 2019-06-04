استكمال فتح الشوارع الجانبية الملاصقة لأرض "المصرية بلازا" بالزقازيق





تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقة اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء، أعمال استكمال فتح الشوارع الجانبية الملاصقة لأرض شركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق، تمهيدًا لإعادة رصفها ورفع كفائتها وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.وأوضح المحافظ، أن ذلك جاء بعدما قام مالك الشركة بالتعدي عليها وغلقها وحرمان المواطنين وأصحاب السيارات من المرور الآمن بها، مشيرًا إلى أن هذه الشوارع تمثل محاور مرورية جديدة داخل المدينة، وتساهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفك الاختناقات وتقليل الوقت والجهد وتساعد على انتظام حركة المرور.وشدد المحافظ، على ضرورة إعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية وتهذيب وقص الأشجار المائلة، وذلك لاستعادة الحركة المرورية بها وتوفير عبور آمن للمواطنين، مضيفًا: "لن أسمح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، ومن حق المواطن أن يجد شارعًا ورصيفًا يمشي عليه".