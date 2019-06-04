إشبيلية يضم دييغو كارلوس

أعلن نادي إشبيلية الإسباني على موقعه في شبكة الإنترنت أنه ضم البرازيلي دييغو كارلوس، مدافع نانت الفرنسي إلى صفوفه لمدة خمس سنوات.





وأوضح النادي الأندلسي في بيان "قلب الدفاع دييغو كارلوس وقع عقداً مع أشبيلية يربطه بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة، بعد اتفاق مع نادي نانت يوم الجمعة الماضي".





وأشار إشبيلية إلى أن اللاعب البالغ 26 عاماً تخطى الزيارة الطبية الروتينية.





ودافع دييغو كارلوس عن ألوان إستوريل البرتغالي في موسم 2015-2016، ثم انتقل إلى نانت في صيف العام 2016.





وأنهى إشبيلية الموسم سادساً في الدوري الإسباني، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).