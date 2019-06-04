ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إشبيلية يضم دييغو كارلوس

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:24 ص
إشبيلية يضم دييغو كارلوس
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
 
أعلن نادي إشبيلية الإسباني على موقعه في شبكة الإنترنت أنه ضم البرازيلي دييغو كارلوس، مدافع نانت الفرنسي إلى صفوفه لمدة خمس سنوات.

وأوضح النادي الأندلسي في بيان "قلب الدفاع دييغو كارلوس وقع عقداً مع أشبيلية يربطه بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة، بعد اتفاق مع نادي نانت يوم الجمعة الماضي".

وأشار إشبيلية إلى أن اللاعب البالغ 26 عاماً تخطى الزيارة الطبية الروتينية.

ودافع دييغو كارلوس عن ألوان إستوريل البرتغالي في موسم 2015-2016، ثم انتقل إلى نانت في صيف العام 2016.

وأنهى إشبيلية الموسم سادساً في الدوري الإسباني، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي