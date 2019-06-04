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انخفاض الأسهم الأوروبية بعد تحقيق أمريكي غير مسبوق

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:21 ص
انخفاض الأسهم الأوروبية بعد تحقيق أمريكي غير مسبوق
الأسهم الأوروبية
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وكالات
 
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انخفضت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، على خطى بورصة "وول ستريت"، التي تراجعت مع تكبد "أبل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" خسائر كبيرة بسبب تقارير أفادت بأن واشنطن تكثف الرقابة عليها.

 

ونزل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.5% مع تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2%.

 

وقبل ذلك تراجع مؤشرا البورصة الأمريكية "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" الاثنين بفعل هبوط أسهم "ألفابت"، المملكة لـ"غوغل"، و"فيسبوك" و"أمازون" و"أبل" وسط مخاوف بشأن استهداف الجهات التنظيمية الأمريكية المعنية بمكافحة الاحتكار الشركات الأربع.

 

وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تداولات أمس، على انخفاض نسبته 0.28%، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.61%، خلافا للمؤشر "داو جونز"، الذي ارتفع بنحو طفيف بنسبة 0.02%.

 

وفي وقت سابق ذكرت "رويترز" نقلا عن مصادر، أن واشنطن تستعد لبدء تحقيق غير مسبوق مع "أبل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" من أجل التحقيق في انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.

 

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