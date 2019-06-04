رونالدو الجديد يفاجئ ريال مدريد

يرغب جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي في الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.





وبحسب ما نشره موقع أوك دياريو الإسباني، فإن فيليكس يفضل الانتقال لريال مدريد عن الفرق الأخرى المهتمة به مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس واتلتيكو مدريد وبرشلونة.





وتابع الموقع أن فيليكس يرغب في الانتقال لريال مدريد بسبب قرب العاصمة الإسبانية من محل إقالة عائلته في مدينة فيسيو التي تبعد 400 كم عن مدريد.





وشدد الموقع على أن ريال مدريد لا يريد دفع 120 مليون يورو لضم بنفيكا في لاعب عمره لا يتجاوز العشرين عاما بالرغم من تفضيله وجهة الملكي عن كبار أوروبا.





وختم الموقع تقريره بأن ريال مدريد لا يستبعد التحرك خلال الصيف لضم فيليكس من بنفيكا.