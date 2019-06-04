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شاهد.. موقف محرج لترامب مع الملكة البريطانية داخل القصر الملكي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:14 ص
شاهد.. موقف محرج لترامب مع الملكة البريطانية داخل القصر الملكي
ترامب والملكة إليزابيث
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وكالات
 
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تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج خلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا ولقائه بالملكة إليزابيث الثانية.

 

حيث لم يتعرف الرئيس الأمريكي على هدية كان قد قدمها للملكة البريطانية في زيارة سابقة، بحسب ما نقل موقع "ITV".

 

فخلال زيارته لقصر باكنغهام مشى الرئيس الأمريكي والملكة بجانب تمثال صغير لحصان، لتبادره الملكة البريطانية بالسؤال إن كان يذكر هذا التمثال، ليجاوبها ترامب بالنفي.

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