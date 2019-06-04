أستاذ مناهج: إلغاء الكتاب المدرسي يوفر على الدولة 2 مليار جنيه سنويًا





ثمن الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إعلان وزير التربية والتعليم إلغاء الكتب الدراسية من العام المقبل، مؤكدًا أن إلغاء الكتب الدراسية آلية هامة من آليات تطوير التعليم.وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاستغناء عن الكتاب المدرسي تعني الانتقال إلى ثقافة التطوير والإبداع، واستخدام التكنولوجيا، منوهًا بأن القضاء على الكتاب المدرسي يعني القضاء على المدرس الخصوصي، والكتب الخارجية.ولفت إلى أن التوقف عن طبع الكتب المدرسية سيوفر 2 مليار جنيه كانت تلقى في صناديق القمامة في نهاية العام الدراسي، مضيفًا أنه لن يتم تعميم تجربة إلغاء الكتاب المدرسي إلا بعد التجربة.