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الأرصاد: هذه المناطق على موعد مع الأمطار في أول أيام العيد

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:11 ص
الأرصاد: هذه المناطق على موعد مع الأمطار في أول أيام العيد
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات لحالات مناخية تتواصل حتى المساء.
ففي مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، أصدرت تنبيهًا من حالة سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالة في الحدود الشمالية الساعة السادسة مساء، وتتواصل حتى الثانية من فجر غد الأربعاء، وتشمل طريف، فيما تبدأ في الجوف الساعة الخامسة، وتتواصل حتى الواحدة من فجر غد الأربعاء، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا.

كما تبدأ الحالة في تبوك الساعة الثالثة ظهرًا، وتتواصل حتى الساعة الواحدة من فجر غد الأربعاء، وتشمل البدع وتبوك وتيماء.

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