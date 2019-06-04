عيسى المرزوق يطرح أغنية جديدة بعنوان "أووف"

طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق، أغنية جديدة بعنوان "أوووف" احتفالا بعيد الفطر.

الأغنية شبابية راقصة، تندرج ضمن النمط الذي يتبعه عيسى المرزوق في معظم أغنياته، فيمزج بين النغمة الخليجية الأصيلة والموسيقى الغربية الحديثة.

أغنية "وووف" من ألحان عيسى المرزوق نفسه، كلمات عذبي الدبيس وتوزيع علي المتروك وأطلقها عيسى عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع "يوتيوب" الشهير.