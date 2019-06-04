مفاجأة مدوية في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود تطورات جديدة في قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا والمتهم باغتصاب فتاة لم تكشف عن اسمها.





قال موقع le10sport الفرنسي إنه بينما اتهمت شابة نيمار بالاغتصاب ، إلا أن محاميها اتخذوا قرار الانسحاب من القضية بسبب التناقضات في تعليقات صاحبة الشكوى.





إن نجم باريس سان جيرمان متهم بالفعل بالاغتصاب من قبل امرأة شابة بسبب وقائع كانت ستحدث في 15 مايو ، في فندق سوفيتيل في العاصمة ، بالقرب من الشانزليزيه.





الفتاة كان تدعي في البداية أنها كان لها علاقة بالنجم البرازيلي ، قبل أن يصبح لاعب كرة القدم عنيفًا ، وفقًا لها. ثم ، في شكواها المقدمة بمساعدة محامٍ آخر ، وصفت المدعية الوقائع بأنها "اغتصاب".