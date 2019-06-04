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الجيش اليمني يكبد الميليشيا خسائر كبيرة في كتاف

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:21 ص
الجيش اليمني يكبد الميليشيا خسائر كبيرة في كتاف
الجيش اليمني
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شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

 

وتمكنت قوات الجيش، خلال الهجوم، من إحراز تقدمات كبيرة، باتجاه مركز مديرية كتاف، وفق أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء.

 

وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

 

فيما قصفت مدفعية الجيش الوطني، صباح اليوم، عدة تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في أطراف مركز المديرية.

 

واستهدف القصف، تجمعات الميليشيا الحوثية، خلف سلسلة مرتفعات "عنبان"، و"جبل الطير" الإستراتيجي، الواقع على تخوم مركز مديرية كتاف، مخلفاً خسائراً كبيرة في صفوفها.

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المزيد عن: كتاف خسائر كبيرة الحوثيين الجيش اليمني
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