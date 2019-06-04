الجيش اليمني يكبد الميليشيا خسائر كبيرة في كتاف
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:21 ص
Advertisements
Advertisements
شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.
وتمكنت قوات الجيش،
خلال الهجوم، من إحراز تقدمات كبيرة، باتجاه مركز مديرية كتاف، وفق أورد موقع
"سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء.
وأسفرت المواجهات
عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير عدد
من الآليات التابعة لها.
فيما قصفت مدفعية
الجيش الوطني، صباح اليوم، عدة تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في أطراف مركز المديرية.
واستهدف القصف،
تجمعات الميليشيا الحوثية، خلف سلسلة مرتفعات "عنبان"، و"جبل الطير"
الإستراتيجي، الواقع على تخوم مركز مديرية كتاف، مخلفاً خسائراً كبيرة في صفوفها.
Advertisements
المزيد عن: كتاف خسائر كبيرة الحوثيين الجيش اليمني
- الجيش اليمني يقصف مواقع للميليشيا في صرواح
- الجيش اليمني يعلن قصف مواقع الحوثيين غربي محافظة مأرب
- طائرات التحالف تستهدف تجمعاً لميليشيا الحوثي شمال حجة
- الجيش اليمني يقصف الميليشيا في مقبنة ومصرع 25 في صرواح
- الجيش اليمني يقصف الميليشيا في مقبنة
- الجيش اليمني يقصف مواقع تمركز مليشيا الحوثي في باقم
- اليمن: قتلى وجرحى من الميليشيا وتدمير آليات قتالية في مقبنة
- الجيش اليمني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة
- قوات التحالف تقصف مواقع الحوثيين في كتاف
- اليمن: قتلى وجرحى من الحوثيين في الضالع