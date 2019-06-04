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شرط إخراج زكاة الفطر على العاملين في مصلحة ما (فيديو)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:19 ص
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هدى عبدالرازق
 
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وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "هل يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين بمصلحة ما لاحتياجهم؟".

ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"، اليوم الثلاثاء، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر أو زكاة المال على العاملين في مصلحة ما طالما يتحقق فيهم معنى الفقر.
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