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"أبي قير للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين عن شهر مايو 2019

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:58 ص
أبي قير للصناعات الهندسية تكرم العاملين المتميزين عن شهر مايو 2019
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كريم وزيري
 
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أقامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية مصنع 10 الحربي حفل تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهر مايو 2019.

حضر الحفل المهندس محمود أنور فوزي رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع، وتم خلال اللقاء مناقشة المشكلات التي تواجه العاملين، كما تم تشجيعهم على تقديم حلول ومقترحات لهذه المشكلات من أجل تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تقديره لحرص العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالباً العاملين ببذل المزيد من الجهد، وتم حثهم على الحفاظ على روح الجماعة والعمل الجاد للنهوض بالشركة وزيادة الإنتاجية.

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المزيد عن: مصنع 10 الحربي شركة أبي قير للصناعات الهندسية المهندس محمود أنور فوزي
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