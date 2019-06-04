حسين الجسمي يعايد الجمهور بأغنيتين وحفلتين

عايد النجم الإماراتي حسين الجسمي الجمهور الخليجي والعربي من خلال طرح أغنيتين جديدتين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وإنتهز الجسمي الفرصة ليقول للجميع: "كل عام وأنتم بخير.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات"، معربًا مرّة جديدة عن سعاته بتواصله المباشر مع الجمهور من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية الأولى تحمل عنوان "عيدك بلمبارك"، وهي من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي زيد عادل، ومكساج وماستر المهندس جاسم محمد.

أمّا الأغنية الثانية فتحمل عنوان "بوجه السنين" وهي من كلمات "أمنيات"، ألحان بدر الشعيبي، وتوزيع علي المتروك، ومكساج وماستر صهيب العوضي، وتحمل أسلوبًا غنائيًا مختلفًا في الكلمة واللحن والتوزيع والأداء.

الى جانب ذلك سيحتفل حسين الجسمي مع الجمهور بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "حفلات العيد بالسعودية"، بمدينة الدمام يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري، في مركز أرض المعارض بالخُبر، ليتوجه في اليوم التالي، الخميس الموافق 6 يونيو 2019، الى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، حيث سيحيي إحتفالية “هلا بالخليج” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك