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محمد عساف يستعد لطرح "بصراحة" خلال ساعات

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:04 ص
محمد عساف يستعد لطرح بصراحة خلال ساعات
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الفجر الفني
 
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يطرح النجم الفلسطيني محمد عساف أغنية جديدة بعنوان "بصراحة" خلال الساعات المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ونشر "عساف" برومو ترويجي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب بتعليقه عليه: "مستعدين للمفاجأة؟  بصراحة قريبا".

الأغنية عراقية وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية "مكانك خالي" التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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